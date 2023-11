Empresas acreanas são protagonistas em licitações para obras públicas do governo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), realiza processos licitatórios para a contratação de empresas de engenharia interessadas em executar obras em todo o estado. A gestão vem priorizando as empresas acreanas, visando desenvolver a infraestrutura das cidades, ao mesmo tempo em que incentiva o crescimento do setor privado da construção civil local.

Segundo dados sobre as licitações da Seop, há um total de 33 obras executadas ou em andamento neste ano de 2023, com a atuação das empresas acreanas vencedoras nos processos licitatórios das seguintes modalidades: 23 tomadas de preço e dez concorrências.

Os investimentos superam R$ 45 milhões, com ações que trazem dignidade à população, ao garantirem qualidade na infraestrutura das ruas da cidade e adequação, salubridade e modernidade aos prédios públicos.

O titular da Seop, Ítalo Lopes, afirma que as empresas acreanas são protagonistas nas importantes obras realizadas no Acre.

“É uma determinação do governador Gladson Cameli valorizar as construtoras do estado e a mão de obra de cada município. Na mesma linha, priorizamos a transparência, ao divulgar os valores que são orçados e investidos, com o intuito de trabalhar a economia no uso dos recursos públicos”, enfatiza o gestor.

Os editais de licitação podem ser retirados no site oficial da secretaria (seop.ac.gov.br). As aberturas dos processos são realizadas na sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Seop, nas datas divulgadas nos editais.

De acordo com a presidente da CPL, Maria Odalis Gadelha, a secretaria atua com as equipes de licitação tanto na capital, Rio Branco, quanto no Juruá, em Cruzeiro do Sul. “O objetivo é assegurar celeridade nos processos licitatórios e atender às demandas dos municípios”, explica.

Dentre as obras em que as empresas acreanas saíram vencedoras no processo licitatório, destacam-se as contratações para execução dos serviços de reforma e adequação do Parque de Exposições da capital, divididos em sete lotes, que contemplaram diversas construtoras locais, e do espaço da Expoacre Juruá.

Também terão participação das empresas acreanas as obras de infraestrutura de urbanização e saneamento básico, a execução de serviços de construção ou reforma de prédios do Poder Judiciário e dos setores da Educação, Saúde e Segurança Pública, além de espaços públicos turísticos, como os calçadões da Gameleira e do Mercado Velho, e de decorações natalinas.