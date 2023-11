Projeto 1001 Dignidades disputa prêmio nacional em Congresso de Habitação

O 5⁰ Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes de Habitação acontece, de 21 a 23 de Novembro, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu-PR.

Está sendo oferecida aos participantes, uma capacitação diferenciada, explorando uma visão atualizada sobre o tema habitacional. Trata-se da abordagem dos processos como um todo, contemplando os setores responsáveis pela viabilização da habitação de interesse social.

Serão 9 palestras e um Talk Show, ministradas por renomados especialistas do setor que irão compartilhar experiências e estudos dedicados ao setor da habitação social no Brasil e no mundo.

Participam inúmeros municípios, órgãos estaduais e federais. O 5⁰ Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação se consolida como o maior evento do setor, preparando seus participantes para construírem juntos um novo conceito em habitação de interesse social em todo o território nacional.

Dentre os assuntos abordados estão: Tecnologia e Inovação na Habitação Social, o Futuro da Habitação Social no Brasil, Novo PAC da Regularização Fundiária, Abrangência do Novo “Minha Casa Minha Vida”, esse último tratado pelo secretário Executivo do Ministério das Cidades Hildo Rocha, que após a palestra visitou o estande de Rio Branco e ficou encantado com o Projeto 1001 Dignidades!

“É uma forma de utilizar um material que seria descartado, queimado e agora estão sendo aproveitados a favor da população no município e serão transformados em habitações de boa qualidade. Essas madeiras estão sendo beneficiadas para terem uma alta durabilidade. Só tenho a parabenizar a prefeitura de Rio Branco pela ideia e atitude do prefeito”, destacou o secretário Hildo Rocha.

“Foi uma grata surpresa a presença do secretário que, assim como os outros participantes, ficou encantado após explicarmos a íntegra do projeto, pois realmente é algo inovador. A sustentabilidade, o meio ambiente, enfim nosso gestor está de parabéns por ser o idealizador de algo que vai levar moradia e dignidade para as pessoas que mais precisam”, enalteceu o coordenador do Grupo de Trabalho do “Projeto 1001 Dignidades”, Nuzaron Dantas.

O prefeito Tião Bocalom chegou à Foz do Iguaçu nesta quarta-feira para participar das atividades do congresso e da cerimônia de anúncio e premiação do projeto vencedor que acontece nesta quinta-feira (23).