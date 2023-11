Eleição municipal: Lula X Bolsonaro, 3º turno no Acre!

Apesar da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o presidente Lula (PT), no Acre, o capitão reformado da direita obteve mais de 70% dos votos. A pergunta é: Qual candidato a prefeito herdará esse espólio eleitoral ou a disputa municipal não terá configuração ideológica? Com tantos candidatos haverá polarização entre direita e esquerda?

O prefeito Tião Bocalom (que deverá se filiar ao PL), Marcus Alexandre (MDB) e Alysson Bestene (PP) vão se enfrentar nas urnas, onde o viés ideológico é muito confuso para o eleitor. Neste mar de incertezas, os nomes de Jenilson Leite (PSB) e Emerson Jarude (Novo) boiam no vazio ideológico.

Considerando que o governo de Gladson Cameli (PP) é bastante plural e abriga políticos do União Brasil, Republicanos, PSD, PDT e até ex-petistas, a candidatura de Alysson deverá receber apoio de um maior número de siglas que, inclusive, fazem parte da base do governo federal no Congresso.

Porém, não se pode descartar o potencial eleitoral de Bocalom e Marcus Alexandre. Consta que Bolsonaro entrará na briga por Bocalom e o PT supostamente Marcus Alexandre. Como fica a cabeça do eleitor em uma confusão como essa? Como escolher o futuro candidato com base na disputa Bolsonaro X Lula. Há quem sustente a tese de que nem Bolsonaro, muito menos Lula influenciarão na eleição local.

“Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder/ o que não dá mais pra ocultar/ e eu não quero mais calar/ já que o brilho desse olhar foi traidor”. (Explode Coração – Gonzaguinha)

. Cá entre nós, o ex-vereador Joelson Pontes é o verdadeiro PROGRESSISTA; não é oportunista como muitos que querem apenas usar o partido para depois pular para outro galho.

. Como diz o Macunaíma:

. “Vai que é tua Joelson”!

. Tem político que é como papagaio, só solta o pé quando prende o bico no galho de cima.

. Ou, como o macaco, que vive pulando de galho em galho.

. Coxeiam entre dois, três ou mais pensamentos; geralmente mentem pelos cotovelos.

. São sublevados pelo vento como as ondas do mar!

. Poético!

. Ontem, depois de ler a COLUNA, o senador Márcio Bittar disse que provavelmente Bolsonaro e Michelle virão ao Acre durante a campanha.

. Não precisa dizer mais nada!

. Qual o Dilema do senador Alan Rick (União Brasil)?

. Apoiar na eleição municipal candidatos do PROGRESSISTA que estarão com a vice-governadora Mailza Assis no palanque em 2026.

. Fique esperto no Vale do Acre, Alan!

. Pode levar uma senhora loba, rasteira, capoeira ou cangapé… como queira!

. O discurso de oposição ao governo de um deputado da base que está cheio de cargos no governo, inclusive a mulher, soa mais falso do que uma nota de R$ 3,0 reais.

. A ex-prefeita L.G. sofre uma perseguição implacável do serpentário que ela mesma criou;

. Já dizia o bisavô do Macunaíma:

. “É no que dá criar cobras”.

. Isso serve para um político que foi vereador e depois deputado de 2011 a 2015.

. Quando será que a PF vai abrir a caixa preta?

. Por falar em PF, as viaturas estão todas “tanqueadas” (essa palavra não existe), mas “tanqueiro” sim; é o motorista do carro-tanque.

. Sobre política, história, filosofia e outras bobagens sigam o Macunaíma na rede vizinha.

. Pelo visto, foi-se o calorão, mas pode voltar.

. “E o quarto anjo derramou sua taça no Sol e houve um grande calor e aquecimento”. (Apocalipse).

. Deus nos livre!

. Bom dia!