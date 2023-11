Em Porto Velho, PF desmantela grupo que agia no Acre e outros Estados

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou, nesta quinta-feira (16/11), a Operação Distribuidor, para dar cumprimento a nove mandados de busca e apreensão contra membros de uma facção criminosa, em Porto Velho/RO.

A ação resultou na apreensão de munições, armas, drogas e grande quantidade de dinheiro. Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico, posse de arma e receptação. Além disso, foi recuperado um veículo com restrição de roubo.

Por meio do trabalho de investigação realizado pelas forças de segurança integrantes da FICCO/RO, constatou-se que os suspeitos realizam furtos em veículos na capital e no interior do estado, além de agir no Acre, Roraima e Mato Grosso.

A operação contou com a participação de 50 profissionais, entre policiais federais, civis, militares, polícia penal federal e estadual.

As investigações irão continuar a fim de identificar os financiadores e demais membros da organização criminosa.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), tendo como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.