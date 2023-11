Câmara dos Deputados fará diligência no Acre para avaliar entrada de imigrantes pelo Peru

A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados (CMMIR) aprovou três requerimentos em reunião nesta terça-feira (14). O primeiro propõe audiência pública para debater o fluxo migratório e as dificuldades da cidade de Pacaraima (RR), com relação à saúde, à educação, ao transporte e à segurança pública causadas pela crise humanitária advinda da Venezuela.

Segundo o autor do REQ 11/2023, deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), os refugiados estão em situação de vulnerabilidade, com crianças pequenas, idosos e pessoas doentes. Ao mesmo tempo, segundo o parlamentar, com o aumento significativo de venezuelanos entrando no Brasil, há sobrecarga de serviços essenciais no município.

Também foi aprovada a realização de diligência externa (REQ 13/2023) da comissão em Rio Branco para debater a situação dos imigrantes que entraram no estado pela fronteira com o Peru. O requerimento é da deputada Socorro Neri (PP-AC).

Fonte: Agência Senado