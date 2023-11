Comemoração do Flu pela Libertadores leva milhares às ruas do Rio

Os últimos dias foram de fortes emoções para os torcedores do Fluminense com o título inédito da Libertadores da América. Mais de uma semana depois, os tricolores puderam enfim ter uma comemoração oficial. O centro da cidade do Rio foi ocupado por uma massa verde, branco e grená na manhã deste domingo (12). Polícia Militar e clube divergiram sobre o tamanho da festa: segundo a PM, foram mais de 100 mil pessoas, enquanto o Fluminense divulgou em suas redes sociais que mais de 200 mil tricolores tomaram o centro do Rio.

A concentração para a festa começou às 7h (horário de Brasília) e o evento propriamente dito às 9h. O trajeto, iniciado na Avenida Presidente Antônio Carlos, percorreu cerca de um quilômetro pelas ruas do centro do Rio. Em um dos dias de maior calor na cidade em todo o ano, os tricolores não perderam o fôlego na celebração.

Em cima de um trio elétrico, o elenco campeão foi muito festejado, mas com alguns destaques. O técnico Fernando Diniz e o argentino Germán Cano – artilheiro da vitoriosa campanha – certamente estiveram entre os mais celebrados. John Kennedy, autor do gol do título, foi outro que recebeu bastante carinho da torcida.

O domingo de folga, e festa, do Tricolor das Laranjeiras veio na sequência do empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na véspera.

O Fluminense, que atualmente ocupa a 8ª colocação no Brasileirão, se prepara para disputar o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, outro título que o clube ainda não possui.