Prefeitura promove encontro de microplanejamento para as atividades de vacinação com alta qualidade

Com o apoio do Prefeito Mazinho Serafim (UB) e do secretário de saúde Donizety Fernandes, a Prefeitura de Sena Madureira realizou na manhã desta quinta-feira (09), o encontro com representantes do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria Estadual de Saúde (SESACRE), para debater as ações sobre o microplanejamento para as atividades de vacinação com alta qualidade no município. O encontro ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Segundo informou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) em Sena Madureira, Ana Lúcia, o objetivo do encontro é melhorar ainda mais, as coberturas vacinais buscando aumentar os índices de imunização no município.

“Infelizmente a procura pelas vacinas nas unidades básicas de saúde ainda é bastante baixa. É importante que a população procure tomar as doses de vacinas, que são disponibilizadas nos postos de saúde. A imunização ajuda com o que a pessoa não contraia a doença de forma mais grave. Os casos de dengue, por exemplo, estão bastante elevados em toda a cidade, sobrecarregando principalmente o hospital João Câncio Fernandes, em números de pessoas internadas”, informou o secretário Donizety Fernandes que esteve presente no encontro.

A Secretaria Municipal de Saúde vem intensificando as campanhas de vacinação contra a dengue, Gripe/Influenza, Covid-19 e entre outras. Principalmente através do Programa Saúde Itinerante que atende os moradores nas localidades da zona rural.

Estiveram presentes no encontro a enfermeira Débora Araújo – Técnica da Coordenação Geral de Incorporação Científica de Imunização (CGICI) e do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis (DPNI) do Mistério da Saúde. Além da coordenadora estadual de imunização Renata Quiles, enfermeiros, coordenadores, AC´S e demais profissionais de saúde.