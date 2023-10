Futuros diretores indicados ao BC são experientes, diz Haddad

Os futuros diretores do Banco Central (BC) são experientes e conhecidos, disse nesta terça-feira (24) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Sem citar nomes, o ministro disse que já informou as indicações ao presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, por meio de uma conversa telefônica.

“É gente conhecida, gente com experiência na área, não tem surpresa”, declarou Haddad ao sair do Ministério da Fazenda para uma reunião no Palácio do Planalto. Os nomes, informou o ministro, serão divulgados ainda esta semana.

Em reunião na segunda-feira (23), Haddad informou as indicações ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governo quer que o Senado aprove os dois nomes até a terceira semana de dezembro, antes do fim do ano legislativo, para que os novos diretores possam tomar posse em janeiro.

Os dois indicados substituirão a diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Fernanda Guardado, e o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Maurício Moura. Pela legislação que concedeu autonomia ao BC, eles concluem os mandatos no fim do ano.