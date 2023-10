Como fazer para seu filho chegar aos 18 anos com R$ 100 mil na conta?

O que o seu filho faria se tivesse R$ 100 mil aos 18 anos? Este valor pode ser utilizado para pagar um intercâmbio, os estudos em uma universidade ou mesmo comprar um bem. Simulação realizada por especialistas do Santander Brasil mostra que é possível alcançar este montante investindo R$ 300,00 por mês em um plano de previdência complementar desde o nascimento da criança até a sua maioridade, considerando uma taxa de juros de 5% ano.

“Este exemplo mostra o potencial de acumulação que um plano de previdência tem, tanto para objetivos de longo prazo quanto para a formação de renda”, afirma Gustavo Lendimuth, Head de Previdência do Santander Brasil.

Esta mesma simulação, considerando prazo e rendimento, com valores mensais mais modestos, R$ 50 e R$ 100, acumularia R$ 17 mil e R$ 34 mil, respectivamente. “Estes valores já ajudariam no pagamento de um curso, intercâmbio ou mesmo a compra de um automóvel”, diz o executivo. Os valores não consideram os descontos do Imposto de Renda.

Mês das crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Santander reduziu para R$ 1,00 a aplicação mínima inicial nos planos de previdência infantil. Esse valor é para quem contratar qualquer plano Prev Primeiros Passos, voltado a crianças e adolescentes, e estará disponível em todos os canais do Banco até o dia 31 de outubro.

A contratação da Prev Primeiros Passos pode ser realizada por qualquer interessado em cuidar do futuro de uma criança: pais, avós, padrinhos ou tios. “É uma forma de viabilizar um sonho futuro, além de criar uma recordação que pode fazer a diferença na trajetória profissional e educacional de alguém querido”, afirma John Liu, diretor de Investimentos e Previdência da Zurich Santander, seguradora parceira do Banco no desenvolvimento dos produtos.

O público que contrata este tipo de investimento é dividido quase que igualmente entre homens e mulheres: 50,4% e 49,6%, respectivamente. A maioria tem entre 35 e 55 anos.

▪Benefícios

O Prev Primeiros Passos foi criado para ajudar o futuro de uma criança e permite:

Contribuição flexível;

Portfólio de fundos desenhado para diversas estratégias e apetites a risco;

Escolha do regime de tributação, conforme objetivo e planejamento de renda;

Diversificação de estratégia sem incidência de come-cotas;

Benefício fiscal em planos PGBL (verificando a regra específica para Prev Primeiros Passos).