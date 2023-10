TJAC capacita agentes comunitários para mediação de conflitos

Os contratados por processo seletivo, ocorrido em agosto deste ano, estão em preparação prática para prevenir conflitos por meio da mediação

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Coordenação do Programa Justiça Comunitária, deu início a capacitação dos agentes comunitários do município de Sena Madureira. Os cursos, palestras e visitas institucionais ocorrem desde a última sexta-feira, 6.

A primeira palestra sobre “Violência Doméstica” foi mediada pela integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), Isnailda Gondim. Os contratados por processo seletivo, ocorrido em agosto deste ano, estão em preparação prática para prevenir conflitos por meio da mediação, orientação dos cidadãos sobre seus direitos, ingresso com ações judiciais, além de promover interação da comunidade junto aos órgãos públicos e promover palestras sobre diversos temas.

A secretária de Projetos Sociais do TJAC, Regiane Verçoza, que acompanha a qualificação, ressalta que as visitas institucionais conscientizam os agentes comunitários a encaminharem a população ao lugar correto. A capacitação também ocorrerá no município de Cruzeiro do Sul.