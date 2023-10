Ontem fui a um cartório na avenida Ceará reconhecer a firma de um DUT. Encontrei na fila de espera o amigo Dorian, piloto de avião, empresário e criador de gado. Nos cumprimentamos iniciando a conversa sobre os problemas do estado. Notadamente a escassez de recursos e o corte de 30% que o governo está fazendo nas despesas públicas.

Inicialmente ele abordou a questão da demissão dos terceirizados que agrava o nosso belo quadro social (como diria o Raul Seixas), que já não é muito bom. Falamos sobre alguns assuntos banais da política para 2024 e 2026 sem nenhuma conclusão. Os políticos se movimentam como em um jogo de xadrez, sempre esperando a próxima jogada do adversário. Enquanto isso, os reles mortais eleitores ficam mais perdidos do que… vocês já sabem.

Durante a conversa, ele sugeriu que uma boa maneira de o governo economizar recursos seria estabelecer horário corrido. Para ele, em determinados setores não se tem muito o que fazer (quase nada mesmo). As pessoas estariam melhor executando outras atividades laborais, buscando qualidade de vida.

Já se discute a semana de quatro dias que, inclusive, vem dando certo como o home office surgido na pandemia deu. Só acrescento que a ideia deveria ser aplicada em todos os poderes e órgãos afins. É melhor ser útil em casa do que viver ocioso em um trabalho que nada rende. É opressor e doentio.

“É verdade que vencemos todas as nossas guerras, mas pagamos por elas. Nós não queremos mais vitórias. Nós podemos perdoá-lo por matar nossos filhos, mas nunca podemos perdoá-los por nos fazer matar seus filhos.” (Golda Meir, premier Israelense de 1969-1974)

. A deputada Maria Antônia reafirmou o compromisso do PROGRESSISTA ter candidato próprio à prefeitura de Brasiléia ano que vem.

. O nome que a deputada Maria Antônia tem para apresentar na eleição em Brasileia pelo progressista é o do ex-vereador Joelson Pontes,

. Fiel escudeiro.

. O partido está aberto a alianças, com exceção da atual gestão municipal com quem rompeu relações no pleito passado.

. Na política quem cisca muito para dentro, acaba ficando sozinho.

. Como diz o Macunaíma:

. “Não vem com garfo que hoje é dia de sopa”.

. O Deputado Roberto Duarte (Republicano) propôs projeto de lei criminalizando o uso do cerol no Brasil.

. Em Rio Branco, semana passada, um jovem perdeu a vida quando atingido no pescoço por uma dessas linhas se soltar “pepeta” e papagaio.

. De onde será que se origina esse nome “pepeta”?

. No Rio Grande do Sul significa cavalo feio, pequeno e manhoso.

. O senador Sérgio Petecão (PSD) caminha para uma aliança com o governo em apoio a Alysson Bestene.

. Está errado?

. Não!

. É o jogo da política no Brasil contemporâneo.

. E o que aconteceu na eleição passada?

. Disseste bem!

. Passada…bom dia!