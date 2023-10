Acre tem nova secretária de Assistência Social e Direitos Humanos

O governo do Acre, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 11, a nomeação da nova secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Maria Zilmar da Rocha Almeida, por meio do Decreto Nº 5.112-P, de 10 de outubro de 2023.

Nova secretária da SEASDH foi nomeada nesta quarta-feira, 11. Foto: Arquivos da internet.

Maria Zilmar Almeida é professora e natural de Rio Branco (AC), já foi coordenadora do Núcleo de Educação do município de Bujari, onde reside atualmente, também foi candidata a vice-prefeita nas eleições de 2020.