Oresultado final do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/1 está disponível para consulta. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta sexta-feira, 29 de setembro, no Sistema Revalida, as notas definitivas, juntamente com os pareceres dos recursos sobre os resultados preliminares e os espelhos de correção da prova de habilidades clínicas.

Dos 1.913 inscritos, 1.213 foram aprovados. A partir deste sábado (30), esses participantes deverão indicar, também por meio do Sistema Revalida, a universidade para revalidação (ato de apostilamento) do diploma — após a indicação e o agendamento, será necessário apresentar a documentação exigida pela instituição de ensino. A universidade parceira revalidadora pode demandar documentos pessoais, além do diploma de graduação original, que é obrigatório.

Habilidades clínicas — O Inep aplicou a segunda etapa do exame, em junho, nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Luiz (MA) e Uberlândia (MG). A prova foi estruturada em um conjunto de dez estações, nas quais os participantes realizaram tarefas específicas das áreas determinadas, podendo incluir investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos, aconselhamento a pacientes ou familiares, entre outros contextos.

Padrão de procedimentos — Para cada uma das dez estações, foi estruturado um Padrão Esperado de Procedimentos (PEP), similar a um gabarito, que expressa o conjunto de ações a serem realizadas. A análise do desempenho dos participantes ocorre por meio da correção dos procedimentos realizados para, então, calcular-se a pontuação individual obtida.

Painel — É possível consultar as estatísticas relativas ao Revalida no painel de Business Intelligence (BI) do exame, no qual constam dados de todas as edições, por meio de mapas, gráficos e relatórios interativos. A ferramenta traz, entre outras informações, números sobre inscrições, participação e aprovação nas provas. O painel também apresenta características dos participantes, como país de nacionalidade, além de mostrar os nomes das instituições de ensino de origem dos diplomas.

A plataforma integra o Inep Data, conjunto de painéis de BI que facilita o acesso da sociedade às informações produzidas pelo Inep. Cabe pontuar que os dados do painel oferecem transparência à política pública representada pelo Revalida, mas não permitem determinar a qualidade do processo formativo de instituições específicas.

Revalida – O exame é composto por duas etapas (teórica e prática), que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica; cirurgia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina da família e comunidade (saúde coletiva). O objetivo é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional. A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira, composta por prova objetiva e discursiva.

Confira o edital da 2ª etapa do Revalida 2023/1

Acesse o Sistema Revalida

Saiba mais sobre o Revalida