Vem aí mais uma edição do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul

A farinha é um dos produtos mais consumidos pela população de Cruzeiro do Sul. A iguaria, nacionalmente conhecida pelo sabor marcante e inigualável, é a estrela do sexto Festival da Farinha. O evento, tradicionalmente realizado pela prefeitura municipal, conta com o apoio do governo do Estado do Acre.

Uma solenidade de lançamento da sexta edição do Festival da Farinha foi realizada na noite deste sábado, 16, e contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior. De acordo com ele, o Governo preza pelo apoio à cultura, visto o grande movimento econômico gerado pelos festivais. “Gera muito emprego, renda e as pessoas têm a oportunidade de sair de suas casas. O nosso foco é geração de emprego e renda e nós temos que valorizar a nossa farinha aqui do Juruá, a melhor do Brasil”, disse.

Marcos Pereira, chefe da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) em Cruzeiro do Sul, também esteve presente no evento de lançamento das festividades. De acordo com ele, todas as secretarias estarão a disposição da prefeitura. A Seagri estará presente nas duas casas de farinha montadas para que os agricultores possam apresentar seus produtos derivados da mandioca. “Dentro das nossas condições estaremos ajudando. A equipe técnica da Seagri estará a disposição para tudo o que for preciso”, disse.

O Estado é o principal apoiador do festival, participando desde a organização até a logística. “Nós somos parceiros desde sempre, contamos com o governo, que está presente em todas as nossas atividades e festividades, assim como também fazemos questão de estar sempre presente”, explica Ney Wilians, secretário da Casa Civil Municipal.

Ney Wilians, secretário da Casa Civil Municipal, agradece apoio do Estado na festividade. Foto: Marcos Santos/Secom

Para o prefeito Zequinha Lima, o festival é de suma importância para dar visibilidade ao principal produto da região, com selo de qualidade, que é a farinha de Cruzeiro do Sul, além de movimentar a economia local. “As estrelas principais são os nossos agricultores, que estarão presente fazendo o que temos de melhor da mandioca. É uma forma de movimentar o comércio local e dar oportunidade a todos os empreendedores”, destaca.

A sexta edição do Festival da Farinha inicia no dia 27, na praça Orleir Cameli, e se encerra no dia 30 de setembro. O evento contará com a participação de cantores nacionais, como o cantor Ceian Muniz e 60 artistas locais, além da escolha do rei e rainha do festival. Concomitante ao Festival da Farinha, acontecerão diversas programações em homenagem aos 119 anos de Cruzeiro do Sul. O desfile cívico-militar acontecerá no dia 28 de setembro.

“Será uma grande festa que promete muita alegria, investimento cultural e econômico. Temos uma programação recheada de várias atrações nacionais e locais que se apresentarão no palco principal e nos dois alternativos”, explica o secretário municipal de Cultura, Aldemir Maciel.

Outra importante atividades, que contará com apoio do governo, será a tradicional Marcha Para Jesus, no dia 30 de setembro, que terá o show da cantora nacional, Isadora Pompeo.