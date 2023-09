Concurso SEE: vagas na educação especial podem chegar a 500

O processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação (SEE) deve oferecer 500 vagas para profissionais que atuam com educação especial a crianças que têm necessidade especial.

Segundo a gestão, a distribuição dos cargos vem sendo analisada e construída pela comissão do certame, que ainda não tem prazo para ser divulgada.

O governo estima que os aprovados sejam convocados para atuarem já no ano letivo de 2024. Além disso, as demais 2.500 vagas do concurso serão destinadas a professores e mais 500 para técnicos-administrativos. (PET/Ufac)

