Rio de Janeiro será sede do Pré-Olímpico de basquete feminino

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) definiu, neste sábado (9), que o Rio de Janeiro será uma das sedes do torneio Pré-Olímpico da modalidade feminina. O anúncio foi feito em reunião da entidade, realizada em Manila, nas Filipinas, em meio à reta final da Copa do Mundo masculina.

O Pré-Olímpico será disputado entre os dias 8 a 11 de fevereiro do ano que vem. Além da França (país anfitrião da Olimpíada de 2024, que será em Paris), os Estados Unidos já estão assegurados nos Jogos por serem os atuais campeões mundiais. As duas seleções, porém, também disputarão a competição qualificatória.

Outras três cidades também foram escolhidas para o torneio: Antuérpia, na Bélgica; Sopron, na Hungria; e Xi’an, na China. Cada local receberá um grupo com quatro seleções, que jogarão entre si. Destas quatro sedes, sairão dez classificados à Olimpíada.

O Brasil se credenciou ao Pré-Olímpico com o título da Copa América Feminina, em León, no México, há dois meses. EUA, França, Bélgica, Espanha, Hungria, Sérvia, Alemanha, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Nigéria e Senegal são as demais seleções já confirmadas. Outros dois representantes das Américas serão definidos depois de um torneio classificatório, marcado para novembro.

A seleção feminina não se classificou à Olimpíada de Tóquio, no Japão, em 2021. Foi a primeira vez – em 32 anos – que a equipe verde e amarela se ausentou do torneio. A última participação olímpica foi em 2016, no Rio de Janeiro, quando as brasileiras ficaram na 11ª posição (entre 12 países).

O time masculino também ficou fora dos Jogos de 2021. O Pré-Olímpico dos homens, que reunirá 24 seleções, está previsto para julho do ano que vem. Os brasileiros já poderiam ter garantido a vaga olímpica via Copa do Mundo, caso terminassem a competição como uma das duas melhores equipes das Américas, mas ficaram atrás de Estados Unidos e Canadá.