É hoje: obras da nova Vila Verde entregues neste sábado (2)

Localizada em uma região estratégica da Estrada Transacreana, no km 58, a Vila Verde foi oficialmente anexada ao município em abril de 2015. Desde 2013, a então vereadora Graça da baixada começou todo processo para que a nova vila começasse a existir. Por estar dentro de uma área verde, a vila leva esse nome, e conta com 1 unidade de saúde da família, 2 escolas, 1 base da polícia militar, comércio e igrejas.

Eu entrei em 2013 na Câmara Municipal, e vi a necessidade realmente dessa vila. É uma vila que concentra muito produtor, é o centro da Transacreana. Na época a gente não podia fazer nada porque era do Incra, mas aí a gente, lá em Brasília, conseguiu passar do Incra, para o município e depois a gente transformou em uma mancha urbana. Hoje é uma mancha urbana dentro da rural. Se você procurar no mapa está lá bairro Vila Verde.”

Durante alguns anos, a vila ficou abandonada. Pouca coisa era feita por parte das autoridades tanto federal, estadual ou municipal. Com isso, muita gente foi embora do local. Hoje, cerca de 100 famílias residem aqui. Como é o caso da jovem Layane Furtado. Ela conta com detalhes as mudanças que a vila passou nessa nova gestão da Prefeitura de Rio Branco.

“Estamos muitos contentes e agradecidos por todos os incentivos que o prefeito Tião Bocalom, tem concedido para a gente. A gente está aqui agora no ramal dos Furtados. Vocês podem ver aqui ao fundo que tem várias áreas que já foram gradeadas. Os produtores aqui já receberam calcário, já receberam adubo. A gente tem tido assistência técnica da Seagro. A nossa vila está 100% com iluminação LED. A comunidade agradece e está feliz.”

O comerciante Meneval Bezerra e o policial aposentado Francisco das Chagas também estão empolgados com o trabalho realizado pela prefeitura.

“A nossa comunidade hoje está satisfeitíssima porque é um benefício que veio para ficar. Não é um paliativo. É um benefício muito bem feito”, desatcou Meneval.

“Desde quando eu cheguei aqui há mais de 8 anos que nunca tinha tido benefício nenhum e agora a gente está vendo um grande benefício. Graça ao prefeito e a comunidade daqui”, disse Francisco das Chagas.

As nove ruas foram todas asfaltadas. Além das vias a prefeitura também, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), realizou a limpeza e colocou lâmpadas de LED em toda a vila. No próximo sábado, 2, o prefeito Tião Bocalom entregará todas essas obras para a comunidade. O presidente da Associação de Moradores da Vila Verde, Darivaldo Lacerda, muito animado, conta os dias para a entrega dos serviços concluídos.

“A gente está muito satisfeito com os benefícios que a prefeitura, através do Tião Bocalom, tem trazido para nós, principalmente a pavimentação, que era um sonho, que se tornou realidade. A gente andava na lama e agora está toda pavimentada. A gente não precisa mais pisar o pé na lama, saiu de casa a gente está no asfalto.”