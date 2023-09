O Governo do Estado entregou nesta quarta-feira 1.200 novos coletes balísticos para compor os equipamentos de segurança individual dos policiais militares do Acre, sendo 600 para a capital e os outros 600 para os municípios do interior do Acre. Considerado um instrumento importante para o trabalho dos agentes, a entrega foi realizada em uma solenidade na capital, em frente ao Quartel da corporação. DATA 24/03/2010; FOTÓGRAFO: Luciano Pontes/Futura Press

As provas do concurso PM AC ocorrerão no próximo domingo, 3. Ao todo, o concurso da Polícia Militar do Estado do Acre oferta 36 vagas para aluno oficial combatente e 1º tenente estagiário de saúde, ambos de nível superior.

A convocação para as provas deste domingo, 3, foi publicada no site da Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora do concurso.

Segundo o documento, as provas serão realizadas no horário das 14h às 18h, de acordo com o horário oficial da cidade de Rio Branco AC. Os portões serão fechados às 13h30.

Os candidatos deverão comparecer munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, do documento de identidade original e do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa.

Importante destacar que não serão aceitos como documentos de identidade:

documentos sem foto;

certidões de nascimento;

CPF;

títulos eleitorais;

carteiras de estudante;

carteiras funcionais sem valor de identidade;

identidade infantil; e

documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nos municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão.

As provas objetivas terão 60 questões, enquanto as provas discursivas serão compostas por uma redação redigida em gênero dissertativo-argumentativo.

(Foto: Odair Leal/Divulgação)

Concurso PM AC oferece 36 vagas

O edital do concurso da Polícia Militar do Acre traz oportunidades para aluno oficial combatente e 1º tenente estagiário de saúde, cargos de nível superior.

Das 36 vagas previstas no edital, 27 são para aluno oficial combatente e nove para 2º tenente estagiário de Saúde.

Para os alunos oficiais combatentes, os requisitos são: bacharelado em Direito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em qualquer categoria. A remuneração será de R$8.129,55.

Já para o cargo de 2º Tenente estagiário de Saúde é preciso ter nível superior na respectiva área, título de especialista para a área a qual está concorrendo.

Além disso, também é preciso o registro no órgão de classe e CNH, em qualquer categoria. A remuneração será de R$10.423,73.

Há também outros requisitos para ingresso, como:

idade entre 18 anos (no ato de matrícula no curso de formação) e 32 anos (no ato da inscrição) para aluno oficial combatente; e

idade entre 18 anos (no ato de matrícula no curso de formação) e 40 anos (no ato da inscrição) para 2º tenente estagiário de Saúde; e

altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

Ficam isentos da exigência de idade, os militares estaduais do Acre que se encontrarem em atividade na instituição militar a qual integram.