Em 2023, quase 216 mil consumidores ficaram sem luz no Acre por causa de urubus na rede elétrica

O levantamento feito pela Energisa aponta que foram registradas mais de 2.854 ocorrências de falta de energia no Acre, em 2023, causadas pela presença de animais na rede de distribuição, principalmente os urubus.

As aves se chocam acidentalmente na fiação elétrica e deixaram mais de 216 mil clientes sem energia. Os municípios que lideram as ocorrências com essa causa são: Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá.

Para o Coordenador de Proteção e Engenharia do Sistema da Energisa Acre, Bruno Rodrigues, o prejuízo é grande quando uma ave de grande porte, como o urubu, atinge a rede a rede elétrica.

“Quando uma ave dessa entra em contato com a rede, provoca um curto-circuito e, por segurança, os sistemas de proteção atuam de forma automática e imediata, desligando a rede de energia elétrica e afetando os clientes. Em alguns casos, quando logo após o curto-circuito as aves saem da rede, os equipamentos de proteção conseguem realizar o religamento automático e restabelecer a energia aos clientes de forma rápida e segura. Porém, quando o animal permanece na rede, as equipes da Energisa entram em ação para restabelecer o fornecimento de energia”, explicou Bruno.

A Energisa busca alternativas para afastar as aves da rede. Além de solicitar o apoio para as prefeituras na limpeza urbana, a empresa implanta estruturas de proteção nos postes localizados nos pontos mais críticos. O equipamento é feito de material maleável para não machucar os animais, mas evitam o pouso destes nos postes. Outra medida é a substituição das redes convencionais por redes compactas protegidas, que oferecem maior confiabilidade e dificultam o curto-circuito causado pelos animais.

“Para tentar solucionar esse problema, também foi realizado levantamento dos pontos de vulnerabilidade nas localidades, identificando lixeiras a céu aberto embaixo da rede de distribuição, que atraem os animais para os postes e, com apoio do poder público local, está sendo realizado o trabalho de realocação e substituição por modelos com tampa, de forma evitar o acúmulo destes animais próximas à rede elétrica”, reforçou Bruno.

Registro da falta de energia

A Energisa reforça a importância dos clientes registrarem as interrupções no fornecimento de energia para que as equipes possam atuar no menor tempo possível. O contato pode ser feito por meio dos canais digitais de atendimento: Energisa ON, Agência Virtual (www.energisa.com.br) ou 0800-647-7196.