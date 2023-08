SEE Acre realiza inscrições para o intensivão do Pré-Enem

A Divisão de Ensino Médio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) está com as inscrições abertas para o intensivão do Pré-Enem Legal. Está habilitado a participar quem já concluiu o ensino médio, e as inscrições podem ser realizadas até o final do mês de setembro, pelo site da SEE.

A partir da inscrição, será criado o login e uma senha para o aluno a fim de que ele possa acompanhar o calendário de aulões e intensivões que serão realizados por uma equipe do Pré-Enem Legal. Na semana passada aconteceu o 1º simulado com os estudantes.

Esses aulões e intensivões, de acordo com a chefe da Divisão de Ensino Médio, professora Anne Ruela, têm como objetivo criar um ambiente que possa se assemelhar ao dia real da prova, a fim de que o aluno e quem já concluiu o ensino médio possam se preparar para a avaliação.

“Esse intensivão vai permitir que eles tenham uma visão ampla de seus pontos fortes e áreas em que precisam de maior atenção e dedicação nos estudos. Por isso, é uma valiosa ferramenta de preparação, já que proporciona uma simulação realista do Enem”, afirmou.

O Pré-Enem legal é um programa do governo do Estado, executado pela SEE, cujo objetivo é incentivar os estudantes e toda a comunidade a buscarem uma preparação de qualidade para o exame e, consequentemente, melhorar suas chances de ingressar no ensino superior.

Além dos aulões, o estudante também pode se preparar para o intensivão por meio das aulas que são veiculadas de segunda à sexta-feira, pelo canal Amazon Sat (31.1) e pelo site midiaseeac.com.br, onde estão disponibilizados todos os links das aulas já apresentadas.

O programa Pré-Enem Legal foi lançado pelo governo do Estado, por meio da SEE, no dia 28 de abril deste ano e as provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro.