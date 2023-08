Ong indígena do Acre seleciona assessor para geoprocessamento

A Comissão Pró-Índio do Acre abre edital para contratação de Assessor(a) Técnico(a) de nível superior para o Setor de Geoprocessamento, contribuindo assim com a proteção territorial das Terras Indígenas do Acre, bem como o fortalecimento de monitores e agentes agroflorestais indígenas em suas estratégias comunitárias de proteção territorial. É necessário ter formação superior em Geografia Engenharias, Biologia, Ecologia, Geologia ou áreas afins e residir em Rio Branco, Acre.