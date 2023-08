Bocalom busca parceria com Sebrae, para programa 1001 Dignidades

O prefeito de Rio Branco esteve na manhã desta segunda-feira (31) na superintendência do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Acre, para apresentar o Programa 1001 Dignidades visando firmar parceria com a instituição.

Acompanhado pela equipe técnica da secretaria municipal de Planejamento, o prefeito detalhou para o superintendente do Sebrae-AC, Marcos Lameira, os objetivos e metas da Prefeitura de Rio Branco com a execução do programa que irá beneficiar 1001 famílias de baixa renda que moram em áreas vulneráveis e/ou de risco social com a construção de casas populares pré-fabricadas em madeira, de resíduos florestais.

“O projeto é fantástico. É disponibilizar à sociedade habitação. A gente tem uma deficiência muito grande em nosso estado. Nós do Sebrae vamos discutir tecnicamente e juridicamente o que poderemos fazer e de que forma poderemos contribuir com a prefeitura”, disse o superintendente, Marcos Lameira.

Para o gestor, embora a prefeitura disponha de recursos próprios para a realização do projeto, as parcerias são fundamentais.

“O Sebrae sempre foi um grande parceiro das gestões que eu participei no sentido de apoiar a geração de emprego e renda. E esse projeto aqui, além dessa questão, tem a questão social que é fundamental e eu não tenho dúvida nenhuma que todos que estão participando vão poder dizer lá na frente que estão ajudando 1001 famílias. Isso sem falar que é um projeto verdadeiramente sustentável também na área ambiental e econômica”, concluiu o prefeito.