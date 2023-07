Faccionados estão na região de mata dando apoio a rebelião no presídio

Informes extraoficiais apontam que dezenas de faccionadores foram vistos aos arredores no presídio Antonio Amaro Alves, em Rio Branco, dando “apoio moral”a rebelião protagonizada por líderes criminosos. A situação está sendo monitorada por mais de 200 policiais militares e civis armados que cercaram a unidade prisional.

Pelo menos dois policiais penais estão sendo feitos reféns. Um policial foi ferido com um tiro no olho e foi encaminhado as pressas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele deve ficar cego de um dos olhos atingidos.

Para ter o controle da unidade, os detentos fizeram uma manobra arriscada e tomaram a sala de armas do presídio, onde se encontra cinco fuzis, 30 pistolas e pelo menos 200 munições.