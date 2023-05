Fique atento: dias finais para inscrição no concurso do Saerb

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, anuncia a todos a realização de novo Processo Seletivo destinado a pessoas de todos os níveis de escolaridade.

No total, são 237 vagas distribuídas entre os cargos abaixo discriminados de acordo com a escolaridade exigida:

Nível fundamental: Agente de Portaria (9); Apontador (1); Auxiliar de Manutenção de Água e Esgoto (10); Auxiliar Eletricista (4); Auxiliar Mecânico (5); Auxiliar em Pitometria (2); Eletricista (4); Encanador (16); Encanador para Área Comercial (16); Encarregado (8); Manobrista (10); Mecânico de Conjunto Motor (5); Operador de ETE (10); Operador de Bomba (20); Operador de Máquina Pesada (1); Pedreiro (4); Soldador (2); Torneiro Mecânico (1); Auxiliar de Encanador (32); Vigia (9) e Auxiliar de Topógrafo (1).

Nível Superior: Administrador (2); Engenheiro Ambiental (1); Assistente Social (2); Biólogo (1); Contador (1); Economista (1); Engenheiro Civil (3); Engenheiro Eletricista (1); Engenheiro Químico (1); Engenheiro Sanitarista (2); Engenheiro Mecânico (1); Geólogo (1); Topógrafo (1) e Arquiteto (1).

Com jornadas de trabalho de 40 horas semanais ou 200 horas mensais, ou em escala 12×36, os profissionais contratados devem receber remunerações variáveis nos valores de R$ 1.400,00 a R$ 6.267,80, além de Auxilio Alimentação no valor de R$ 900,00.

Para participar, os interessados precisam se inscrever no período de 22 a 28 de maio de 2023, exclusivamente pela internet, no site RB Simplificado. As inscrições serão gratuitas.

Como forma de classificação, os participantes serão avaliados em uma única etapa, composta pela Análise Curricular e de Títulos, prevista para ocorrer entre os dias 29 de maio de 2023 a 2 de junho do mesmo ano.

Esse Processo Seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.