Rios sobem, demandas ao poder público aumentam: governo cria central de comunicação para atender alagados

Diante da situação crítica causada pelas enchentes no estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), criou uma central telefônica para atender a população.

Desde a manhã desta quarta-feira, 29, cinco linhas de atendimento estão disponíveis para a população sanar dúvidas sobre auxílios, abrigos e recebimento de doações.

Informar e auxiliar a população é uma das principais preocupações do governo e, unindo-se aos esforços da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Lauro Santos, gestor da Seasd, solicitou a implantação da central. A ação conta com equipamentos doados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“É importante mais esse cuidado direto com a população que se encontra vulnerável neste momento de calamidade”, diz a servidora Taliclene Amorim.

Em casos de emergência, os cidadãos devem recorrer ao 193, número da Defesa Civil para emergências, disponibilizado de forma gratuita em todo o território nacional.

Para ter acesso a informações oficiais e verdadeiras sobre todos os acontecimentos, a população deve conferir as redes sociais do governo do Estado e site da Agência de Notícias do Acre, canais de comunicação oficiais do governo.