O deputado Emerson Jarude disse nesta quarta-feira (29) cancelou a viagem que faria a Rondônia para participar de reunião do Parlamento Amazônico.

Jarude diz que é necessário estar junto às famílias que vivem o drama da alagação. Ele citou a organização da Aleac no trabalho de atender aos alagados.

Quando o nível do Rio Acre chega a 12 metros algumas ações devem ser iniciadas, como serviço e limpeza do parque de exposições, além da construção de abrigos. “Verificamos que dia 13 de fevereiro o Rio Acre bateu 12 metros”, disse, criticando o prefeito Tião Bocalom. “Não dá para alegar que não teve tempo. O que houve foi omissão e quem sofre com isso é a população”, completou, afirmando que pessoas estão esperando mais de seis horas para obter um box no parque.

Ele refirmou as críticas ao valor do Auxílio do Bem. “Ao mesmo tempo que vivemos dificuldade o governador está sendo estampado e quer dar migalhas para a população”.

