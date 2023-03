O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial em caderno suplementar desta quinta-feira, 16, o decreto de nomeação de 220 aprovados em concurso público para compor o quadro efetivo da Secretaria de Saúde (Sesacre).

Os candidatos nomeados terão o prazo de 30 dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse. Todas as informações a respeito dos exames médicos, locais para apresentação de documentos e data e local da posse serão divulgadas por meio de edital de convocação.

Inicialmente foram convocados 12 técnicos de enfermagem, 15 assistentes sociais, 15 farmacêuticos, 54 enfermeiros, 15 fisioterapeutas, um fonoaudiólogo, 10 nutricionistas, 18 psicólogos, 65 médicos e 15 médicos especialistas que atuarão nas unidades de saúde, em todo o estado.

De acordo com o secretário de saúde, Pedro Pascoal, o chamamento do total de vagas disponíveis ocorrerá de forma dinâmica. Por questão de operacionalidade, os aprovados dentro do quadro de vagas serão convocados em três etapas, no prazo preestabelecido de 90 dias.

“A convocação desses profissionais reforça o compromisso que o governador Gladson Cameli firmou com a população, de fortalecer as áreas da Saúde. É importante frisar que esse chamamento faz parte do nosso plano de cem dias e estamos satisfeitos em alcançar as metas”, declarou.

Novos servidores efetivos

Para a enfermeira Yoná Araújo, que se classificou em 6º lugar no concurso, a nomeação ao cargo efetivo é a realização de um sonho. “Meu objetivo sempre foi ser servidora pública efetiva do Estado. Hoje, nomeada no Diário Oficial, me desperta o sentimento de que todo esforço valeu a pena”, relata.

Yoná Araújo se classificou em 6º lugar no concurso para o cargo de enfermeira. Foto: Arquivo pessoal

Já Cinthya Kelly Nogueira atuava no serviço público de saúde pelo Estado e foi classificada em 2º lugar no concurso, para o cargo de fisioterapeuta. “Reabilitar pessoas é o que eu gosto de fazer. E agora, que alcancei meu objetivo, quero me esforçar ainda mais para cuidar das pessoas”, diz.

Sobre o concurso

Lançado em agosto de 2022, após dez anos sem concurso público para cargos efetivos, mais de 32 mil candidatos participaram do certame, que disponibilizou 669 vagas com salários que variam de R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93.

Entre os cargos de nível médio e superior estavam os de agente administrativo, assistente social, técnico em segurança do trabalho, técnico em radiologia, técnico de laboratório em análise clínica e técnico em órtese e prótese ortopédica. Também havia vagas para médico, biólogo, enfermeiro, engenheiro, cirurgião-dentista, fonoaudiólogo, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, técnico em manutenção de computadores, gestor em saúde coletiva, biomédico e médico veterinário.