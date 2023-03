Energisa contesta ranking do Procon: só ouviu 0,001% dos usuários

Em nota, a concessionária fala dos investimentos que chegam a 1 bilhão de reais desde que se instalou no Acre e tem 284 mil clientes. Para compor o ranking de reclamações, diz a empresa, o Procon analisou os dados de menos de 1% dos consumidores.

Veja a nota:

A Energisa esclarece que os dados de reclamação divulgados pelo Procon representam apenas 0,001% do total dos 284 mil clientes atendidos no Acre. A distribuidora reforça a constante evolução dos serviços prestados à população desde que assumiu a concessão no estado, há quatro anos, e o destaque recorde de investimentos no período: mais de R$ 1 bilhão.

Também informa que ampliou os canais de atendimento, visando, sobretudo, a praticidade para os clientes, através da instalação de totens de autoatendimento em pontos estratégicos, atendimento digital (app Energisa ON e o site www.energisa.com.br), além do atendimento por Whatsapp (www.gisa.energisa.com.br ). Medidas que estão melhorando a experiência dos consumidores.