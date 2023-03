Encceja Exterior: restulados já estão disponíveis; acesse

Os resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) Exterior 2022 estão disponíveis para consulta no sistema do exame. Só terão acesso às notas aqueles que fizeram a prova, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Nessa edição, os participantes do ensino médio contarão com uma novidade. O Instituto Federal Fluminense, certificador do nível de ensino, emitirá a declaração parcial de proficiência e o certificado de conclusão de forma eletrônica.

Já para os inscritos que realizaram a prova do ensino fundamental, os documentos serão emitidos pelo Colégio Pedro II de forma tradicional, ou seja, serão encaminhados para o MRE. Este, por sua vez, enviará os certificados para os consulados nos países de realização da prova.

Encceja Exterior – A edição de 2022 do Encceja Exterior foi aplicada no dia 27 de novembro, em 12 países: Alemanha, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido, Suíça e Suriname. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos residentes no exterior que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino.

Solicite o certificado eletrônico do Encceja Exterior para o ensino médio

Acesse o Sistema Encceja Exterior