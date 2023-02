O Acre teve um saldo negativo de 795 vagas formais de trabalho em dezembro de 2022, após ter obtido um saldo de 463 vagas em novembro. Os dados foram divulgados hoje (31/01/2023), pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e da Previdência.

O saldo do mês em 2022 ficou 136,7% abaixo do saldo de dezembro de 2021 (-336). O saldo de dezembro/22 foi resultado de 2.359 contratações menos 3.154 de demissões.

Em breve será publicado o Boletim completo do Boletim do Emprego Formal de Dezembro, através do endereço: www.observatoriodoacre.org.br