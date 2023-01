Rede elétrica: população deve adotar cuidado com a segurança em dias de chuva no Acre

As fortes chuvas no Acre acendem o alerta para o cuidado com a segurança envolvendo a rede elétrica. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, o rio Juruá já está próximo da cota de transbordo de 13 metros, segundo a Defesa Civil. A Energisa acompanha a situação em tempo real e orienta a população sobre os cuidados com a rede elétrica nesse período.

Segundo o gerente de Operação da Energisa no estado, Anderson Rodrigues, o aumento de raios e queda de galhos de árvores sobre a rede elétrica podem provocar curto-circuito e falta de energia. “Temos equipamentos chamados de religadores automáticos que atuam em pequenos curtos-circuitos provocados, por exemplo, quando galhos de árvores encostam nos cabos durante os vendavais. O sistema protege a rede elétrica e religa automaticamente em poucos segundos, sem a necessidade de deslocamento de equipes a campo, o que faz com que a energia volte mais rápido. Essa ferramenta otimiza nossa atuação e permite a dedicação dos profissionais de campo em ocorrências mais complexas, que envolvem a substituição de postes e cabos, por exemplo”, explicou.

O gerente destaca que, em caso de falta de energia, é importante o cliente verificar o quadro geral do imóvel antes de acionar a Energisa. Muitas vezes, apenas o disjuntor foi desligado durante algum curto-circuito, e o próprio cliente pode verificar no quadro geral interno e o externo que fica no seu padrão de entrada ao lado do medidor. Caso a interrupção no fornecimento continue, o cliente deve informar a Energisa pelos canais de atendimento para acionamento das equipes de manutenção. O serviço está disponível 24 horas por dia no aplicativo Energisa On (disponível gratuitamente nas lojas virtuais), atendente virtual pelo WhatsApp (www.gisa.energisa.com.br) e no site www.energisa.com.br.

Confira outras dicas para evitar acidentes com água e energia elétrica:

Não encoste em postes ou estruturas elétricas para se proteger durante as enchentes;

Não toque em aparelhos elétricos com as mãos ou pés úmidos;

Nunca tente desligar ou religar energia da rede elétrica por conta própria;

Não tente carregar aparelhos móveis, como celulares, em locais úmidos;

Fique distante de cabos partidos e informe à Energisa imediatamente pelos canais de atendimento;

Evite ficar próximo de estruturas altas com torres de telefone ou de energia elétrica;

Caso a água tenha entrado no imóvel, é preciso estar atento às tomadas e cabos dos eletrodomésticos, pois a água é um condutor de eletricidade. Retire os eletrodomésticos da tomada e desligue o disjuntor do medidor de energia.

Levante os eletrônicos para evitar danos e busque um lugar seguro. Sua vida e dos familiares são mais valiosas do que os objetos.