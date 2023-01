Polícia prende acusados de roubo a ônibus em Manoel Urbano

Assessoria de Comunicação da PMAC —

Em ação conjunta, a Polícia Militar do Acre (PMAC) e a Polícia Civil (PCAC), conseguiram prender, na manhã desta segunda-feira, 30, um dos suspeitos de ter praticado o roubo a um ônibus de transporte coletivo, ocorrido no dia 27 de janeiro, em Manoel Urbano, quando seguia sentido Sena Madureira.

As equipes receberam informações de que os envolvidos estariam portando arma de fogo e abrigados em uma propriedade rural no km 08 da BR-364. Realizado o cerco ao local, um dos suspeitos, que portava uma arma, saiu em fuga ao avistar a viatura e foi acompanhado pelos policiais, até adentrar em uma residência.

O homem, de 25 anos, foi encontrado em um dos quartos da casa, embaixo de uma cama, com uma espingarda modificada, municiada com um cartucho calibre .36. No mesmo cômodo foi encontrada ainda uma caixa de som de marca Philips, provavelmente produto do roubo, bem como outros quatro cartuchos calibre .36 deflagrados.

Todos os itens foram apreendidos e, juntamente com o homem preso, encaminhados à delegacia para que fosse tomadas as providências cabíveis. No período da tarde, um menor de idade, que também teria participado do roubo, foi apreendido pela Polícia Civil.