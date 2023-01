Últimos dias para servidores efetivos e empregados públicos federais participarem do processo seletivo exclusivo que está recrutando profissionais para trabalhar no Ministério da Saúde. As inscrições, que terminam na próxima terça (31), são para vagas que exigem formação de nível superior e médio, com atuação em tecnologia da informação, logística e rotina administrativa.

Ao todo, são 158 vagas para posições que serão lotadas em setores como Gabinete, Departamento de Gestão das Demandas em Judicialização na Saúde (DJUD) e Departamento de Logística em Saúde (DLOG). A seleção está sendo organizada pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e será feita em três etapas: inscrição, análise curricular e entrevista individual.

Com lotação em Brasília (DF), os candidatos selecionados poderão usufruir de benefícios como:

Teletrabalho parcial ou integral, por meio do Programa de Gestão e Desempenho;

Berçário para dependentes, incluindo sala para aleitamento materno;

Programa de Promoção à Saúde, com acesso a sala de descompressão;

Atividades físicas, práticas integrativas e complementares em saúde, avaliações ergonômicas e apoio psicossocial.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no Edital nº 490/2022, disponível no módulo “Currículo e Oportunidades” do Portal SouGov.br (SOUGOV.BR). O currículo deverá ter o formato e a estrutura previstos na própria plataforma. Agentes públicos estaduais, distritais ou municipais não serão contemplados.

Para dúvidas ou mais informações, é preciso entrar em contato pelo e-mail [email protected]