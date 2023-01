Três pessoas foram presas na madrugada deste sábado, 21, por uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), por associação criminosa após tentativa de furto a uma galeria localizada na rua Rio de Janeiro, em Rio Branco. Os itens utilizados para a prática do crime foram apreendidos.

A guarnição foi acionada para o atendimento da ocorrência de violação de domicílio e, ao chegar no local, obteve imagens das câmeras de segurança, nas quais visualizaram três homens desembarcarem de um veículo e usarem uma escada para subir pelo telhado da galeria.

Com o apoio de uma guarnição do Corpo de Bombeiros (CBMAC), os militares conseguiram acessar o telhado, de onde visualizaram três indivíduos que tentavam fugir do local, danificando a cerca elétrica na parte dos fundos, no intuito de pular para o terreno vizinho, porém, foram detidos por outra guarnição da unidade operacional.

Durante buscas posteriores à prisão, foram encontradas no telhado da galeria, ferramentas que seriam utilizadas para furtar as lojas, entre elas uma chave de fenda, um par de luvas, uma corda, um alicate de corte, uma chave Inglesa, um pé de cabra, além da escada utilizada para acessar o telhado.

O trio foi preso e encaminhado para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos, onde, em consulta ao sistema, foi encontrado um mandado de