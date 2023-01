Inscrições abertas para os cursos da ENDC até 6 de fevereiro

O ano de 2023 começa com inscrições abertas, até 6 de fevereiro, para as novas turmas dos cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). São 21 opções disponíveis de forma gratuita e online para o público em geral.

Entre os cursos ofertados, estão: Previdência Privada para Consumidores – Planeje e Poupe; Proteção de Dados dos Consumidores; Introdução à Defesa do Consumidor; Práticas Abusivas; Planos de Saúde e Relações de Consumo. Ao final, os alunos recebem certificação pela Universidade de Brasília (UnB).

Clique aqui e confira o calendário de todos os cursos a serem ofertados pela ENDC no 1º semestre de 2023.

Outras informações disponíveis no Portal de Defesa do Consumidor.