A Faculdade CNA está com inscrições abertas até 15 de fevereiro para o vestibular de 2023 para os cursos de graduação em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.faculdadecna.com.br . As vagas são limitadas.

A instituição de ensino superior é ligada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O início das aulas para os aprovados será no dia 6 de março deste ano.

Existem três formas de ingresso nos cursos oferecidos pela faculdade. Os interessados podem optar pelo vestibular agendado (online), pelo Programa Segunda Graduação para portadores de diploma de nível superior ou pela nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) dos últimos três anos, com nota igual ou superior a 250 pontos em um dos exames.

Atualmente são 53 polos de apoio presencial nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

No site da instituição estão disponíveis as informações detalhadas sobre cada curso, como a matriz curricular, o perfil e experiência dos professores e informações sobre onde cada profissional poderá atuar após formado.

Acesse: www.faculdadecna.com.br