Localizado em Rio Branco, o Educandário Santa Margarida abriu processo seletivo para contratar pedagogo.

Os requisitos são ter experiência com educação infantil e habilidade para planejar e executar atividades que proporcionem o direito à educação, cultura e lazer, entre outros.

Não há outro detalhes, como remuneração e datas do certame mas o salário, segundo a instituição, é compatível com a função.

Outras informações no próprio Educandário, na Rua Rio Grande do Sul, bairro do Preventório.