NOTA DO CORPO DE BOMBEIROS

Diante dos fortes ventos e chuvas que ocorreram em Rio Branco nesta segunda-feira, 5, o governo do Estado do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros, informa que foram registradas mais de 30 ocorrências de corte de árvores, seis ocorrências de vistorias de árvores e dois destelhamentos de residências.

Também foi registrada uma queda de torre de comunicação, que deixou uma rua obstruída. Uma equipe do Corpo de Bombeiros já desobstruiu a via em questão.

As ocorrências estão sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Acre. Todas as guarnições da corporação estão empenhadas no atendimento das ocorrências que chegam ao Centro de Operações.

Até às 16h já havia um acumulado de chuvas de 49mm, somente na capital.

Os bairros afetados foram: Apolônio Sales, Vila Acre, Belo Jardim, Vila Albert Sampaio, Jardim Primavera, Montanhês, Xavier Maia, Adalberto Sena, e alguns loteamentos da parte alta da cidade.

Não há registros de ocorrências no interior do estado.