Messi marca, Argentina vence Austrália e vai às quartas de final

Sob o comando de Lionel Messi, a seleção argentina venceu a Austrália por 2 a 1 neste sábado (3) em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar . Com o resultado, os argentinos avançaram às quartas de final e enfrentarão a Holanda.

Os gols da bicampeã mundial foram anotados pelo camisa 10, ainda no primeiro tempo, e por Julián Álvarez, na segunda etapa. Esse foi o 94° tento da “pulga” pela Seleção e o nono em copas. Além disso, essa foi a milésima partida do jogador do PSG na carreira. O gol da Austrália foi marcado por Goodwin, no 2° tempo.

O técnico Lionel Scaloni escalou a equipe sem Ángel Di María e, mesmo que sem criar tantas chances perigosas, a Argentina teve o controle de todo o jogo e foi pouco ameaçada. Os australianos apostaram nos contra-ataques, mas não tiveram êxito.

Começo morno

Os primeiros 20 minutos do jogo foram de pouca criatividade, principalmente por parte da Argentina, que tentava propor o jogo enquanto os australianos fechavam os espaços buscavam sair nos contra-ataques. Diante deste cenário, a Austrália se saiu melhor, apesar de não incomodar o goleiro argentino.

O time comandado por Scaloni forçava as jogadas ofensivas pela parte central do campo, principalmente tentando acionar o craque Lionel Messi. Contudo, com a equipe da Oceania congestionando o meio de campo, as ações da albiceleste não tinham continuidade.

Brilha a estrela de Messi

Até que aos 34 minutos brilhou mais uma vez a estrela do camisa 10 argentino. O craque recebeu passe na entrada da área de Otamendi e finalizou de perna esquerda, rasteiro, sem chances para o goleiro Mat Ryan.

Esse foi o terceiro gol do capitão da Argentina nesta Copa do Mundo. Os outros dois foram marcados na fase de grupos, contra Arábia Saudita e México, respectivamente. Somando todas as 5 copas que disputou, esse foi o nono gol de Lionel, ultrapassando Maradona, que marcou 8 gols.

Argentina amplia no 2° tempo

Com 11 minutos do segundo tempo um vacilo encaminhou ainda mais a classificação dos argentinos. Mat Ryan tentou sair jogando com os pés dentro da área no meio de dois adversários. Atento, Julián Alvarez roubou a bola e ficou com o gol livre para ampliar.

Com o segundo tento, os argentinos ficaram ficaram mais confortáveis na partida e tiveram mais campo para atacar e criar oportunidades, isso porque a Austrália tentou se lançar para o ataque, mas de maneira desordenada.

Austrália desconta

O jogo que parecia totalmente controlado, no entanto, teve seus momentos de tensão após Goodwin chutar de fora da área, a bola desviar na em Enzo Fernández e morrer no canto esquerdo de Emiliano Martínez.

Logo em seguida um grande susto. O lateral esquedo Behich fez uma ótima jogada partindo para o meio, invadiu a área mas na hora da finalização, já dentro da área, foi travado por Lisando Martínez.

Próximo comprimisso

Depois do triunfo, o próximo jogo da Argentina será contra Holanda, em partida válida pelas quartas de final do torneio. A disputa ocorrerá na próxima sexta-feira (9), às 16h (horário de Brasília).

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X AUSTRÁLIA

Local: Estádio Ahmad bin Ali

Data-Hora: 03/12/2022 – 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak

Assistentes: Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Quarto árbitro: Mario Escobar

Cartões amarelos: Degenek e Irvine (Austrália)

Cartões vermelhos:

Gol: Messi, Julián Álvarez (Argentina) e Goodwin (Austrália)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Papu Gómez, Julián Álvarez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.



AUSTRÁLIA: Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Leckie, Mooy, Irvine e Baccus; McGree e Duke. Técnico: Graham Arnold.