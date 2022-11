Torcedores brasileiros já vivem desde cedo a expectativa pela estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022 no Catar. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia nesta quinta-feira, às 14h e o clima de ansiedade já rola solto nas redes sociais. Muitas postagens com a bandeira do país, a Amarelinha vêm dominando, além de cerveja, churrasco.

No Acre, a ansiedade é grande e muitos torcedores estocaram carne para o churrasco e muita cerveja só para esta estreia.

