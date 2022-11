Petecão atua por US$100 bi para o Brasil enfrentar mudança climática

O senador Sergio Petecão está no Egito participando da COP 27. “Com grande satisfação, estou representando o Acre e o Parlamento Brasileiro, dando a minha contribuição, na Reunião da UIP- União Inter Parlamentar, por ocasião da 27* Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP 27), em Sharrm El- Sheirh, República Árabe do Egito, afirmando nosso compromisso com os esforços globais para enfrentar esse fenômeno negativo que representa uma ameaça existencial ao nosso Planeta”, informou ele.

Discutir as várias dimensões do fenômeno das Mudanças Climáticas, bem como os efeitos no desenvolvimento sustentável, como estabelecer justiça no tratamento das mudanças necessárias e seus impactos, principalmente os compromissos ainda não cumpridos pelos países desenvolvidos, em contribuírem com US$ 100 bilhões anualmente, para financiarem de forma sustentável a ação climática, dando prioridade aos países menos desenvolvidos e aos países mais vulneráveis para os riscos desse fenômeno para a humanidade.

“Precisamos urgentemente, de energia limpa e ações verdadeiras por parte dos países mais desenvolvidos, para salvar a humanidade”, resume o senador.