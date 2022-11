Em setembro de 2022 o volume de vendas no comércio varejista acreano variou 1,4% frente a agosto, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, frente a setembro de 2021, o comércio cresceu 5,6%. No ano, o acumulado foi a 01,1% e nos últimos doze meses, a queda é de 1,0%).

Os dados são do IBGE e foram compilados pelo Observatório do Desenvolvimento do Acre.