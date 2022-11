IPCA sobe e marca retomada inflacionária em Rio Branco

Man holding his forehead while having headache due to higher food prices from inflation.Rising food and grocery store prices and expensive daily consumer goods concept. The problem of inflation

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro de Rio Branco subiu 0,99%, 0,57 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 1,56% registrada em setembro. No ano, o IPCA acumula alta de 9,93% e, nos últimos 12 meses, de 11,94%. Em outubro de 2020, a variação mensal havia sido de 1,37%.

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados em Rio Branco tiveram alta em outubro. A maior variação veio de alimentação e bebidas (1,41%), que acelerou em relação a setembro (1,17%). Na sequência, vieram transportes (1,34%) e vestuário (0,94%). Esses três grupos contribuíram, conjuntamente, com cerca de 53% do resultado de setembro. Os demais grupos ficaram entre o crescimento de 0,06% em educação e 0,91% em habitação. No grupo dos transportes, no Brasil, os preços das passagens aéreas subiram 33,86% em outubro, frente a setembro. Houve alta em todas as regiões pesquisadas: desde 8,10% em Rio Branco até 47,52%, em Recife. Por fim, o IBGE também computou redução de 12,50% no preço das passagens de ônibus urbano em Rio Branco (-0,75%), válida desde 27 de outubro.

Todas as áreas pesquisadas pelo IBGE tiveram alta em outubro. Os maiores índices foram os da região metropolitana de Vitória e do município de Goiânia, ambos com 1,53%. Em Vitória, o resultado foi influenciado pelas altas da taxa de água e esgoto (11,33%) e da energia elétrica (3,35%). Já em Goiânia, além da energia elétrica (5,34%), pesou também a alta na gasolina (4,24%). A menor variação ocorreu na região metropolitana de Belém (0,64%), onde houve queda nos preços do açaí (-8,77%) e da energia elétrica (-1,23%).