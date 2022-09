Maior programa de vacinação do mundo, PNI completa 49 anos

Em um país como o Brasil, de dimensões continentais e uma população de 215 milhões de habitantes, proteger tanta gente e erradicar ou controlar doenças é um enorme desafio. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) vem fazendo isso há 49 anos – completados neste domingo (18).

Doenças que antes causavam milhares de vítimas no passado, como varíola e poliomielite, foram eliminadas graças ao trabalho do PNI. Outras doenças transmissíveis também deixaram de ser problema de saúde pública por meio da articulação do programa, formulado em 1973 e consolidado em 1975.

“O PNI tem capacidade para vacinar, se for preciso, milhões de pessoas por dia, sem estratégias adicionais. Isso mostra a fantástica capacidade do Brasil em vacinar”, destaca o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O programa é estruturado nos três níveis de gestão: municipal, estadual e federal, que debatem juntos as diretrizes e metas de vacinação.

Em quase cinco décadas, o PNI conquistou respeito internacional reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), braço da Organização Mundial de Saúde (OMS), como referência mundial. No total, são disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida.

Exemplo de orgulho dessa trajetória é o registro do último caso de poliomielite no Brasil, em 1989, um marco da relevância do PNI. No entanto, após a eliminação de várias dessas doenças, como é o caso da Pólio, muitas pessoas ficaram com a falsa percepção que elas deixaram de existir. “É a alta imunização que se assegura a proteção da população de doenças já eliminadas. Só com a elevada cobertura vacinal que todos continuaremos protegidos”, diz o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.

Pandemia

A vacinação contra a Covid-19 no Brasil foi o maior exemplo de força do programa. Após a aprovação da primeira vacina contra a doença pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Saúde já havia estruturado a campanha de vacinação, com diretrizes e orientações importantes para estados e municípios.

A campanha contra o coronavírus vacinou mais de 79% da população brasileira com as duas doses ou dose única, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). Mais de 549 milhões de doses foram distribuídas a todas as unidades federativas.

Para além das fronteiras

O êxito na execução do Programa Nacional de Imunizações trouxe reconhecimento internacional sendo chamado para organizar as campanhas de vacinação no Timor Leste e também contribuiu com ações de vacinação, doando vacinas, executando treinamentos e fazendo acordos de cooperação técnicas na Palestina, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

O Brasil também capacitou profissionais no Suriname e estabeleceu cooperação técnica com países como Estados Unidos, México, Guiana Francesa, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia e Haiti.

Confira as vacinas oferecidas pelo PNI para todos os brasileiros.