Semana MOVE chega à sua 10º edição com atividades para toda a família

Um dos principais movimentos de combate ao sedentarismo, a Semana MOVE chega neste ano à sua 10ª edição, dando sequência à sua proposta de estimular e promover a prática de esportes e atividades físicas visando um estilo de vida mais ativo e saudável. Numa iniciativa da ISCA (International Sport and Culture Association), com coordenação do Sesc São Paulo no continente americano, a Semana MOVE acontece entre os dias 17 e 25 de setembro, com o tema “Faz do seu Jeito”, e conta com o engajamento de países, cidades, instituições, escolas, clubes e demais organizadores, para que motivem suas comunidades locais de todas as faixas etárias e estratos sociais para a prática de atividade física.

Neste ano, até o momento, o evento conta com a participação de 10 países (Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela) e tem como novidade uma programação dividida em cinco blocos de atividades, com objetivo de estimular a promoção de ações organizadas em grupos distintos de interesse, para que cada pessoa tenha uma experiência diferente com as atividades e a campanha como um todo.

Semana MOVE é dividida em cinco categorias

Dentro da perspectiva de criar opções de atividades agregadas em grupos de interesses, a 10ª edição da Semana MOVE traz uma programação dividida em cinco categorias: MOVE Zen, MOVE Academia, MOVE Esportes, MOVE Água e MOVE Criança. Essas divisões visam ressaltar o respeito à individualidade, promover a socialização e a retomada e manutenção da prática de atividade física e esportes.

As atividades agrupadas na categoria MOVE Zen visam o desenvolvimento da consciência corporal, concentração e controle respiratório e envolvem diversas técnicas orientais e ocidentais, como Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates, dentre outras, que têm como foco o autocuidado e autoconhecimento para o bem-estar.

Já a categoria MOVE Academia traz Aulas Abertas e Treinos De GMF (Ginástica Multifuncional), Condicionamento Físico, Musculação, Treinamento Funcional, Crossfit, Dança, Ritmos, Bike Indoor e aulas de Ginástica Em Geral.

Outro segmento da programação, o MOVE Esportes reúne atividades relacionadas à prática de alguma Modalidade Esportiva, individual ou coletiva, em formatos variados como Aulas, Treinos, Torneios, Corridas, Campeonatos, Experimentações, Bate-papos e Apresentações De Atletas.

As atividades nas piscinas também têm importante espaço na programação, na categoria MOVE Água, que traz ações relacionadas às atividades físicas ou esportes que acontecem no ambiente aquático, além de Encontros com Atletas, Recreações, Festivais ou Torneios.

Por fim, a categoria MOVE Criança trará uma série de atividades físico-esportivas e recreativas, especificamente para esse público ou de acesso livre para todas as idades.