ENAP lança editais de processo seletivo para contratar consultoria

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 151, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

PROCESSO Nº 4600.003284/2022-00

A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (ENAP) torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de consultoria técnica, conforme a seguir:01 (uma) vaga para consultor(a) pessoa física, conforme a seguir:

O(A) consultor(a) será responsável por realizar serviços de detalhamento e análise de pelo menos oito experiências nacionais e internacionais de desenvolvimento de liderança no setor público e na academia, contendo inclusive informações sobre estrutura organizacional, equipe, público-alvo, tipos de ação de desenvolvimento, orçamento, temas prioritários etc.

O(a) candidato(a) indicado no perfil acima deverá preencher o formulário disponível no seguinte endereço: https://bit.ly/trbenchmarkinglideranca, conforme termo de referência, até às 23h59 do dia 25/09/2022. Em caso de dúvidas ou dificuldade com o link, o candidato poderá entrar em contato com a Enap pelo e-mail altosexecutivos@enap.gov.br, indicando no Assunto: Seleção consultor(a) PNUD Benchmarking Liderança.

O edital, e anexos, estão disponíveis na página eletrônica https://enap.gov.br/pt/vagas e no site do PNUD.

ALINE DAMASCENO FERREIRA SCHLEICHER

Diretora Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA 20/017