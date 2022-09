Pós em EAD no Senac começa dia 3 de outubro. Inscreva-se até 25/9

Se você já possui um diploma de curso de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), tem que aproveitar as opções de especialização Lato Sensu, duração 12 meses, que o Senac EAD traz para você.

São mais de 40 cursos de pós-graduação nas áreas de artes, comunicação, comércio, educação, gastronomia, gestão, meio ambiente, produção de alimentos, saúde, segurança e tecnologia da informação, com as aulas iniciando em 3 de outubro de 2022.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas de forma online diretamente no site, até 25 de setembro de 2022, conforme cronograma na Relação de Cursos do Anexo I do edital, disponível em https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/.

Os cursos da modalidade à distância do Senac têm foco nas demandas do mercado de trabalho para que você possa crescer profissionalmente e desenvolver seu potencial. Tudo para proporcionar o aprendizado de qualidade, de forma que você vivencie a profissão e esteja preparado para os próximos desafios.

No Senac EAD, os professores atuam junto com você com atividades virtuais, além de material didático próprio, publicações, recursos multimídia e uma metodologia especialmente planejada para quem precisa conciliar estudos e outras atividades. Vem hoje mesmo ser Senac EAD.