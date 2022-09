Duplicação da AC-405 avança e muda paisagem de Cruzeiro do Sul

Localizado no extremo oeste do Brasil, o Vale do Juruá é reconhecido por sua gente hospitaleira e por suas belezas naturais únicas. Com seus mais de 87 mil habitantes, Cruzeiro do Sul é a terra das ladeiras, do Igarapé Preto, da melhor farinha do mundo e do governador que realizou muitos investimentos para melhorar a vida dos moradores da região.

A gestão de Gladson Cameli terminou a obra inacabada e colocou para funcionar a primeira Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do Juruá. A UPA de Cruzeiro do Sul tornou-se referência nos atendimentos de pequena e média complexidade, desafogando a demanda no Hospital Regional do Juruá.

Para facilitar a vida do cidadão, o governo implantou a Oca de Cruzeiro do Sul. Em um só lugar, a Organização em Centros de Atendimento oferece 230 serviços ao público. Mais comodidade, facilidade e economia de tempo para a população do Juruá.

A administração de Gladson Cameli implantou ainda o Centro Integrado de Meio Ambiente. O Cima concentra diversos serviços voltados à área ambiental, como emissão de licenças, outorgas e Cadastro Ambiental Rural (CAR). Uma iniciativa pioneira no Acre para desburocratizar e trazer praticidade aos empresários e produtores rurais.

Na saúde, o governo de Gladson Cameli construiu o Hospital de Campanha do Juruá em tempo recorde. Em apenas 60 dias, uma grande estrutura permanente foi erguida para salvar milhares de pessoas durante a maior pandemia já enfrentada pela humanidade.

Na segurança pública, o governador Gladson Cameli viabilizou a aquisição de novas viaturas, contratou mais policiais para proteger a população, reformou quartéis e delegacias, além de implantar o moderno Centro Integrado de Comando e Controle do Juruá.

A promessa de criação do Colégio Militar feita em 2018 foi cumprida pelo governador Gladson Cameli. A primeira unidade neste modelo de ensino de Cruzeiro do Sul é um sucesso.

A obra de duplicação da rodovia estadual AC-405 segue em ritmo acelerado. São R$ 36 milhões em investimentos no alargamento de uma das principais rodovias da região. Mais segurança viária, melhoria na trafegabilidade e desenvolvimento para o município. Na rodovia AC-407, o governo assegurou a manutenção da pista, melhorando o acesso entre Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Por meio do Programa Água para Todos, o governo trouxe dignidade aos moradores que sofriam há décadas com a falta d’água. A meta é beneficiar milhares de famílias da região. Somente em 2022, cerca de 20 poços artesianos devem ser perfurados em Cruzeiro do Sul.

Conversa com trabalhadores do Parque Industrial

Nesta sexta-feira, 2, Gladson Cameli visitou o Parque Industrial de Cruzeiro do Sul. O candidato à reeleição ao governo acreano conversou com trabalhadores de várias empresas instaladas no local e reforçou que a grande prioridade do seu segundo mandato será a geração de emprego e renda.

“Entendemos a importância do Estado para a economia do Acre, mas o governo não tem que ser o maior gerador de empregos. Temos que dar as condições necessárias para que a iniciativa privada possa crescer e ajudar a desenvolver o nosso estado”, pontuou.