Café clonal é o carro-chefe da pesquisa apresentada na Expoacre Juruá

O tradicional evento da segunda maior cidade do estado do Acre, a ExpoJuruá já começou e acontece até 4 de setembro, em Cruzeiro do Sul. Shows, rodeios, cavalgada, prova de laço, luta de MMA e exposição de estandes estão entre a programação que acontecerá no Estádio Arena do Juruá.

A Embrapa participa com apresentação de tecnologias em seu estande institucional, onde o público pode conhecer as variedades híbridas do café Robustas Amazônicos, de mandioca para a região, além das cultivares de amendoim forrageiro desenvolvidas na Embrapa Acre, a BRS Oquira e BRS Mandobi.

“Depois de dois anos, devido à pandemia, estaremos presentes na feira agropecuária que reúne os produtores rurais do Vale do Juruá. Como carro-chefe das nossas tecnologias, vamos levar informações técnicas sobre as variedades clonais de café que foram testadas e adaptadas para a região e apresentaram excelente produtividade e qualidade, servindo como alternativa de renda para os agriculturores do Juruá”, descata Daniel Lambertucci, supervisor do Setor de Transferência de Tecnologias da Emabrapa Acre.

Eventos técnicos

A feira contará também com uma programação de capacitações para produtores e extensionistas. No dia 1º e 2 de setembro, acontece o seminário “Robustas Amazônicos: experiências e aprendizados no Vale do Juruá”. Na quinta-feira (1º), serão realizadas palestras com a participação de Daniel Lambertucci, analista da Embrapa Acre, e de João Maria Diocleciano, analista da Embrapa Rondônia. Eles ministram as palestras “Implantação e formação da lavoura”, “Boas práticas de colheita e pós-colheita” e “Aspectos da cafeicultura acreana e cultivares de Coffea Canephora indicadas para o Acre”.

Na sexta-feira(2), acontecerá uma visita a campo na propriedade do agricultor João Leite para os participantes conhecerem uma área de plantação de café, organizada pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa).

Já para os pecuaristas, a programação conta com palestras com participação da Embrapa. O chefe-geral Bruno Pena ministra a palestra “Melhoramento Genético em Propriedades Leiteiras” e o pesquisador Maikel Sales aborda o tema “Manejo alimentar de Vacas Leiteiras”.