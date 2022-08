Justiça repassa avião de R$3 milhões para atendimento às comunidades remotas do Acre

O Estado Acre, por meio da Casa Militar, recebeu na quinta-feira, 18/9, uma aeronave Beech Aircraft, modelo 58, para ser utilizada nas operações de segurança pública e saúde em municípios de difícil acesso.

O avião é fruto de apreensão em decorrência de operação policial no estado do Mato Grosso e foi cedido ao Acre após decisão proferida pela Justiça Federal. A previsão é de que o Estado fique definitivamente com o avião após o término do processo.

Estimada em R$ 3 milhões, a aeronave está em perfeitas condições de uso. “É um avião completo, com sistema de navegação de ponta. Dois pilotos do Ciopaer estiveram em Cuiabá para fazer a vistoria do equipamento antes de ser trazido para cá e constataram que ele está em excelentes condições”, destacou o chefe da Casa Militar em Exercício, coronel Carlos Augusto Negreiros.

De acordo com o comandante Jonas Souza, a aquisição é de suma importância para o Estado, visto que a aeronave oferece uma boa autonomia para operações noturnas. “É o avião mais moderno que temos hoje, que será um grande reforço para as missões que realizamos em todo o estado, tanto dando suporte às equipes de saúde para salvar vidas, quanto para as operações policiais, a qualquer hora do dia”, destacou.

Atualmente, o Estado possui três aviões e dois helicópteros. Os investimentos feitos pelo Estado em aeronaves, principalmente no período de pandemia, são essenciais para reduzir as consequências do isolamento geográfico, segundo o chefe da Casa Militar.